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GündemDünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri...
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Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri...

Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler belli oldu. Listedeki ülkelerin listesi tek tek belli oldu, Türkiye’nin sıralaması şaşırttı. Dünya çapında 117 ülke ve 6 bin 475 şehrin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu kamuoyuna açıklandı. Avrupa’nın en kirli havasına sahip beş şehrin arasında Türkiye’den iki şehir yer alıyor. İşte dünyada havası en kirli şehirler...

• 23 Mart 2022 - 12:10 • Son Güncelleme:
• 23 Mart 2022 - 12:10 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

İsviçre merkezli IqAir’ın hazırladığı ‘2021 Dünya Hava Kirliliği’ raporunun sonuçları açıklandı. 117 ülkede 6 bin 476 kenti büyüteç altına alan rapor, hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2,5) yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor.

2Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geçen yıl güncellenen hava kirliliği eşik değerlerini kullananan rapora göre dünya çapında şehirlerin yüzde 97'sinde bu eşik değerler aşılmış durumda. Yani WHO standartlarına göre incelenen 6 bin 475 şehirden yalnızca 222'si 2021'de temiz hava soludu. WHO standartlarına göre bir bölgede temiz hava solunabilmesi için PM2.5 değerinin en fazla 5 μg/m olması gerekiyor.

3AVRUPADA EN KİRLİ ÜLKELER

AVRUPA'DA EN KİRLİ ÜLKELER

Buna göre Türkiye'de hava kirliliği 2021'de yıl boyunca WHO kılavuz değerlerinin 3 ila 5 katı üzerindeydi. Türkiye'de PM2.5 yoğunluğu 2021 yılında ortalama 20 μg/m olarak ölçüldü. 2020 için bu oran 18,7'ydi. Türkiye, bu oranla Avrupa bölgesindeki 42 ülke arasında havası en kirli 7'inci ülke oldu.

4Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

Raporda 2021'de İspanya'dan Türkiye'ye Avrupa genelinde görülen yoğun yangınların hava kirliliğinde artışa katkıda bulunduğu belirtiliyor.PM2.5 yoğunluğuna göre havası en kirli başkentleri sıralayan raporda Ankara, PM 17,2 yoğunluğuyla 54'üncü sırada yer alıyor.

5Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

Türkiye'nin Avrupa bölgesi dahilinde incelendiği raporda Avrupa'nın havası en kirli kentleri sıralamasında Iğdır 66 μg/m yoğunluğuyla ilk sırada. 1,588 şehir arasında ilk sıradaki Iğdır'ı 49.8 μg/m yoğunluğuyla Rusya'nın Krasnoyarsk kenti ve 47.2 μg/m yoğunluğuyla Sırbistan'ın Yeni Pazar şehri izliyor. Dördüncü sırada 46 μg/m yoğunluğuyla Bosna Hersek'in Foča kenti var ve onu 44.4 μg/m yoğunluğuyla Düzce takip ediyor.

6Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

Türkiye'nin havası en kirli kentleri sıralamasında Iğdır'ı Düzce ve Erzurum izliyor.2020'de ilk sırada yer alan Çorum ise Bursa'nın hemen önünde havası en kirli 9'uncu kent.

72021de 5 yaşın altındaki yaklaşık 40 bin çocuk ölümüyle ilişkilendirildi

2021'de 5 yaşın altındaki yaklaşık 40 bin çocuk ölümüyle ilişkilendirildi

Hava kirliliğinin günlük maliyetinin 8 milyar dolarla küresel gayrisafi milli hasılanın yüzde 3 ila 4'üne karşılık geldiği tahmin ediliyor.Rapora göre hava kirliliği nüfusun en kırılgan kesimlerini daha fazla etkiliyor. 2021'de 5 yaşın altındaki yaklaşık 40 bin çocuk ölümü doğrudan PM2.5 kirliliğiyle ilişkilendirildi.

8Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

Eylül 2021'de WHO, küresel sağlık etkileri nedeniyle, hava kirliliği kılavuz değerlerini 2006 yılından bu yana ilk kez güncelledi. Buna göre tavsiye edilen PM2.5 değeri 10 μg/m'dan 5 μg/m'a indirdi.

9HAVASI EN KİRLİ ÜLKELER

HAVASI EN KİRLİ ÜLKELER

1 Bangladeş

2 Çad

3 Pakistan

4 Tacikistan

5 Hindistan

6 Umman

7 Kırgızistan

8 Bahreyn

9 Irak

10 Nepal

10Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

11 Sudan

12 Özbekistan

13 Katar

14 Afganistan

15 Birleşik Arap Emirlikleri

16 Karadağ

17 Endonezya

18 Nijerya

19 Ermenistan

20 Moğalistan

11Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

21 Suudi Arabistan

22 Çin

23 Kazakistan

24 İran

25 Kuveyt

26 Peru

27 Mısır

28 Bosna Hersek

29 Uganda

30 Gana

12Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

31 Myanmar

32 Lübnan

33 Sırbistan

34 Kuzey Makedonya

35 Hırvatistan

36 Vietnam

37 Etiyopya

38 Suriye

39 Güney Afrika

40 ŞiliŞ

13Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

41 Laos

42 Gürcistan

43 Madagaskar

44 Türkmenistan

45 Tayland

46 Türkiye

47 Cezayir

48 Kamboçya

49 Guatemala

50 Malezya

14Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

51 Meksika

52 Güney Kore

53 Polonya

54 Yunanistan

55 İsrail

56 Ukrayna

57 Azerbaycan

58 Sri Lanka

59 Makao

60 Ürdün

15Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

61 Bulgaristan

62 Tayvan

63 Slovakya

64 Hong Kong

65 Filipinler

66 Macaristan

67 Romanya

68 İtalya

69 Kıbrıs

70 Kosova

71 Kenya

72 Uruguay

73 Kolombiya

74 Çek Cumhuriyeti

75 Singapur

76 Brezilya

77 Malta

78 Slovenya

79 Litvanya

80 Arnavutluk

16Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

81 Rusya

82 Honduras

83 Belçika

84 Avusturya

85 Fransa

86 Hollanda

87 Angola

88 İsviçre

89 ispanya

90 Almanya

91 Amerika Birleşik Devletleri

92 Danimarka

93 Japonya

94 Lüksemburg6

95 Birleşik Krallık

96 Kanada

97 Ekvador

98 Arjantin

99 İrlanda

100 Kosta Rika

17Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu İşte Türkiyenin listedeki yeri...

101 Norveç

102 Andora

103 Lihtenştayn

104 Trinidad ve Tobago

105 Portekiz

106 Yeni Zelanda

107 İsveç

108 İzlanda

109 Estonya

110 Avustralya

111 Bahamalar

112 Grenada

113 Finlandiya

114 Bonaire, Aziz Eustatius ve Saba

115 Yeşil Burun Adaları

116 Porto Riko

117 Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları

118 Yeni Kaledonya (Kaynak: BBC Türkçe)

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