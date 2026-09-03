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Dünyanın en havalı mahalleleri açıklandı! Listede İstanbul'un zirvesine bu mahalle yerleşti

03.09.2026 - 18:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

İstanbul'un en havalı semti seçilen Kadıköy'ün tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi, bağımsız kültürü ve sokak sanatıyla dünya çapında öne çıktı.

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Dünyanın 155 şehrindeki mahalleleri mercek altına alan seyahat yayını Brooklyn Of, İstanbul'un "en havalı" mahallesini belirledi; bağımsız kültürü, sokak sanatı ve yerel işletmeleriyle öne çıkan Kadıköy'e bağlı Yeldeğirmeni listenin zirvesinde yer aldı.

2Dünyanın en havalı mahalleleri açıklandı! Listede İstanbul'un zirvesine bu mahalle yerleşti

Hazırlanan rehberde büyük zincirlerden ve sponsorlu içeriklerden bağımsız hareket edildiği aktarılırken, seçimlerde yerel araştırmaların ve bölgede sosyal açıdan etkili kişilerin görüşlerinin belirleyici olduğu kaydedildi.

3Dünyanın en havalı mahalleleri açıklandı! Listede İstanbul'un zirvesine bu mahalle yerleşti

İstanbul değerlendirmesinde Moda, Balat ve Karaköy gibi noktalar da öne çıkarken, zirve Yeldeğirmeni'nin oldu.

4Dünyanın en havalı mahalleleri açıklandı! Listede İstanbul'un zirvesine bu mahalle yerleşti

Brooklyn Of kurucusu Per Stenius; Moda'nın yeşil ve oturmuş yapısıyla, Balat'ın tarihi dokusuyla, Karaköy'ün ise lüks mekanlarıyla dikkat çektiğini belirterek, Yeldeğirmeni'nin tüm bu farklı unsurları bir araya getiren bağımsız mahalle kültürü sayesinde tercih edildiğini vurguladı.

5Dünyanın en havalı mahalleleri açıklandı! Listede İstanbul'un zirvesine bu mahalle yerleşti

60'tan fazla mural ile açık hava sanat alanı

Gençlerin en çok uğradığı noktaların başında gelen semtin en dikkat çekici unsurlarından biri sokak sanatı oldu.

6Dünyanın en havalı mahalleleri açıklandı! Listede İstanbul'un zirvesine bu mahalle yerleşti

Bünyesinde 60'tan fazla büyük ölçekli duvar resmi (mural) barındıran mahalle, İstanbul'un önemli açık hava sanat alanlarından biri olarak tanımlandı.

7Dünyanın en havalı mahalleleri açıklandı! Listede İstanbul'un zirvesine bu mahalle yerleşti

Havadan drone ile de görüntülenen bölgedeki değişim hakkında konuşan mahalle işletmecilerinden Tayfun Parlar, "Mahallemizde tabii ki birçok değişimler oldu. Çok eski ve tarihi bir yer. Yapılan birtakım şeyler mahallemiz için iyi oldu" dedi.

8Dünyanın en havalı mahalleleri açıklandı! Listede İstanbul'un zirvesine bu mahalle yerleşti

 

 

 