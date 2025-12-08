Dünyanın en eski hastanesi! Kayseri’nin antik hazinesi tarihe kazandırılmayı bekliyor

7

Burada tıp fakültesi yok. Burası hastane. Buraya ünlü doktorları davet etmişler. Hasta bakıcılığı görevini de gönüllü rahipler ve rahibeler yapıyorlar. Dünyanın ilk hastanesinde Hipokrat ve Galenos’un tedavi metotları uygulanıyor. Bütün bu adanın köklü bir biçimde arkeolojik kazıya tabi tutulması lazım. Üzerindeki gecekonduların kaldırılması lazım. Dünya tarihi için çok önemli bir noktadayız. Çok miktarda kaynak var. O dönemin Sozomes diye bir kilise tarihçisi var. Onun burayla ilgili yazıları var. Aziz Basileios'un 366 tane mektupları var. Onların bazıların da buradan bahsediliyor” dedi. (