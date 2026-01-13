Dünyada sadece iki yerde var, birisi Isparta'da! Binlerce tür bir arada: Çocuklar bu müzeden onlarla dost olarak ayrılıyor

7

Öğrencilerden Elif Turan ise müze ziyaretinin böceklere bakış açısını değiştirdiğini dile getirerek, "Böceklerden çok korkuyordum ancak buraya gelince onların daha samimi olduğunu hissettim. Burada bize seminer verdiler ve böceklerin zararsız olduğunu anlattılar. Bu nedenle artık eskisi kadar korkmuyorum. Müzede çok sayıda böcek bulunuyor. Bazıları korkutucu olsa da bazıları o kadar korkutucu gelmiyor. Açıkçası burayı beğendim." diye konuştu.