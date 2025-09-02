Dünyada eşi yok; obsidiyen taşıyla inşa edilen tek yapı Diyarbakır’da! Atatürk karargah olarak kullandı

10

Güneş doğduğunda direkt obsidiyen taşının parlaklığından ötürü binada ciddi anlamda bir parlaklık görünüyor. Uzaktan da binayı görmek mümkündür. Yine güneşin batışı ile birlikte bina olabildiğince parlak hale geliyor. Şu anda halihazırda Atatürk Müzesi olarak kullanılıyor. Çokça ziyaretçisi olan bir müzemiz. Çünkü burada Atatürk'ün hem Diyarbakır'da geçirdiği zamanlarla ilgili görseller ve videolar var. Biz aynı zamanda Atatürk'ün kullandığı odayı tekrardan dönemine uygun hale getirdik. Atatürk'ün Balmumundan heykeli ve Atatürk'ün savaş döneminde kullanılan 1914 yılında kullanılan savaşla ilgili malzemeler bulunmaktadır” diye konuştu.