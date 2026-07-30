Dünyada eşi benzeri yok! Tarih ve doğanın buluştuğu nokta: Erzincan’daki 1885 rakımlı saklı cennet!

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Yöre sakinlerinden Kenan Bahadır, gölün oluşum bakımından dünyada tek traverten set gölü olduğunu belirterek, karstik kaynaklar yerine maden sularının oluşturduğu ender doğal oluşumlardan biri olduğunu söyledi.Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 612 sayılı kararıyla doğal sit alanı ilan edilen Otlukbeli Gölü, kırmızı tonlara bürünen görünümü ve çevresindeki doğal manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.Maden ve kükürtlü suların yanı sıra dere kaynaklı tatlı sularla beslenen gölün çevresindeki kaynak sularının, yöre halkı tarafından romatizmal rahatsızlıklar başta olmak üzere bazı sağlık sorunlarına iyi geldiğine inanılıyor.