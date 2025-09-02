Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde hasat sezonu beklentiyi karşılamadı! Rekolte yüzde 50 düştü

7

Manisa'dan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine kuru üzüm ihracatı yapıldığını belirten Yalvaç, Türk çiftçisinin yüksek maliyetlerle mücadele ettiğini vurguladı. Yalvaç, "Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Ama artık Mısır, İran, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkeler de üzüm üretmeye başladı. Bu da rekabeti artırıyor. Bizim en büyük sorunumuz maliyetler. Tarım işçisi, mazot, gübre, sulamada kullanılan elektrik faturası çok yüksek. Rekabet etmekte zorlanıyoruz. Biz Türk çiftçisi olarak devletimiz, vatanımız için üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.