Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasaray'da deprem oldu! 'En az 10 futbolcu gönderiliyor'

Galatasaray'a geldiği günden beri kendisinden beklenen çıkışı yapamayan ve Barcelona - Beşiktaş maçları haricinde pek de iç açmayan Domenec Torrent, dün akşam yine en fazla eleştirilen isimlerin başında geldi. İşte Başakşehir - Galatasaray maçından sonra İspanyol teknik adam hakkında atılan o tweetler...