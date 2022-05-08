• 08 Mayıs 2022 - 08:13 • Son Güncelleme:
Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasaray'da deprem oldu! 'En az 10 futbolcu gönderiliyor'
Dün akşam Başakşehir karşısında vasat bir futbol ortaya koyarak taraftarlarını çıldırtan Galatasaray'da Domenec Torrent hedef tahtasına kondu. İspanyol teknik adam için istifa çağrıları yapılırken, takımda en az 10 futbolcunun gönderilmesi yönündeki serzenişler dikkat çekti.
• 08 Mayıs 2022 - 08:13 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'a geldiği günden beri kendisinden beklenen çıkışı yapamayan ve Barcelona - Beşiktaş maçları haricinde pek de iç açmayan Domenec Torrent, dün akşam yine en fazla eleştirilen isimlerin başında geldi. İşte Başakşehir - Galatasaray maçından sonra İspanyol teknik adam hakkında atılan o tweetler...