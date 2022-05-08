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GalatasarayDün akşam maç 0-0 bitti Galatasaray'da deprem oldu! 'En az 10 futbolcu gönderiliyor'
HaberlerGalatasaray Haberleri Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasaray'da deprem oldu! 'En az 10 futbolcu gönderiliyor'
• 08 Mayıs 2022 - 08:13 • Son Güncelleme:

Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasaray'da deprem oldu! 'En az 10 futbolcu gönderiliyor'

Dün akşam Başakşehir karşısında vasat bir futbol ortaya koyarak taraftarlarını çıldırtan Galatasaray'da Domenec Torrent hedef tahtasına kondu. İspanyol teknik adam için istifa çağrıları yapılırken, takımda en az 10 futbolcunun gönderilmesi yönündeki serzenişler dikkat çekti.

• 08 Mayıs 2022 - 08:13 • Son Güncelleme:
1Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
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Galatasaray'a geldiği günden beri kendisinden beklenen çıkışı yapamayan ve Barcelona - Beşiktaş maçları haricinde pek de iç açmayan Domenec Torrent, dün akşam yine en fazla eleştirilen isimlerin başında geldi. İşte Başakşehir - Galatasaray maçından sonra İspanyol teknik adam hakkında atılan o tweetler...

2Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
3Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
4Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
5Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
6Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
7Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
8Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
9Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
10Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
11Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
12Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
13Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
14Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
15Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor
16Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasarayda deprem oldu En az 10 futbolcu gönderiliyor

 

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Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasaray'da deprem oldu! 'En az 10 futbolcu gönderiliyor'

Dün akşam maç 0-0 bitti Galatasaray'da deprem oldu! 'En az 10 futbolcu gönderiliyor'