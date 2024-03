Down Sendromu Günü sözleri || Anlamlı Down Sendromu farkındalık günü ile ilgili sözler: 21 Mart Down Sendromu Farkındalık günü mesajları

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü sözleri

"Farklılıklarımız bizi zenginleştirir, Down sendromlu bireylerin gücünü ve sevgisini kutluyoruz." 🌟



"Down sendromlu bireylerin neşesi ve sevgisi, dünyamızı daha güzel bir yer haline getiriyor." 💖



"Hayat, renklerin bir araya gelmesiyle güzeldir; Down sendromlu bireyler de bu renklere değer katan önemli bir parçadır." 🎨



"Her bireyin değerli olduğunu hatırlayalım ve down sendromlu bireylerin güçlü yanlarını kutlayalım." 💪