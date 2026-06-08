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Dönüm başına 6 ton düştü: Hatay'da hasadı yağışlar etkiliyor

08.06.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:

Hatay'ın Erzin ilçesinde aşırı yağışların verimi etkilediği karpuzda bereketli hasat devam ediyor.

1Dönüm başına 6 ton düştü: Hatay'da hasadı yağışlar etkiliyor

Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Hatay’da havaların ısınmasıyla birlikte hasatlar devam ediyor.

2Dönüm başına 6 ton düştü: Hatay'da hasadı yağışlar etkiliyor

Erzin ilçesi Aşağı Kurnaz Mahallesi'nde yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı. Kış ve ilkbaharda yaşanan aşırı yağışların verimi etkilediği karpuzda çiftçi hasattan memnun.

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3Dönüm başına 6 ton düştü: Hatay'da hasadı yağışlar etkiliyor

Son süreçte hasadın hızlanmasıyla birlikte fiyatların aşağı düşmeye başladığını belirten çiftçi Mahmut Tekin, "Tonaj olarak sıkıntımız yok ama dolu hasarı var ve o bizi etkiledi. Fiyatlar aşağı düştü, buna şükür. Kırımımız devam ediyor, bundan sonra da 500 dönüm alanda ekili olan çekirdeksiz siyah incinin kırımına başlayacağız. Araçlar yükleniyor ve depolara gidiyor. Allah’ımın bu gününe şükür" dedi.

4Dönüm başına 6 ton düştü: Hatay'da hasadı yağışlar etkiliyor

Yağışların verimi etkilediğini belirten Halit Akıncı, "Şu anda olduğumuz alan 120 dönüm alan. Ortalama dönüm başına 6 ton hasat bekliyoruz. Verimden memnunuz, doğal afetlerden ve dolu yağışından dolayı mahsulde sıkıntı var. Tonajımızda düşüklük var" ifadelerini kullandı.