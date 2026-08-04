Doğu’nun gizli cenneti! Gören hayran kalıyor: Tarih ve gastronominin buluştuğu nokta

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Tarih boyunca Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Makedonlar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin adının, Büyük İskender'in komutanlarından Bedlis'ten geldiğine inanılıyor.



Tarihi yapılarla çevrili bir vadi içerisinde kurulması nedeniyle "Vadideki Güzel Şehir" olarak da anılan Bitlis, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ilim, kültür ve ticaret merkezi olarak gelişti.



Kale, cami, medrese, kümbet ve tarihi mezarlıklarıyla Anadolu'nun önemli kültür rotaları arasında gösterilen kentte, Van Gölü kıyısındaki Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçeleri de tarihi mirasları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.



Bitlis'te ziyaret edilebilecek başlıca noktalar arasında Bitlis Tarihi Kent Müzesi, Bitlis Seyir Tepesi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Urartu Evi, Zal Paşa Camisi, Adilcevaz Ulu Camisi ile Nemrut Krater Gölü bulunuyor.