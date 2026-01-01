Doğu'da kar esareti: Yüzlerce araç mahsur kaldı: Ekipler zamanla yarışıyor
01.01.2026 - 10:01Güncellenme Tarihi:
Doğu ve Güneydoğu Anadolu kara teslim! Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışı yolları geçit vermez hale getirdi. Şırnak ve Hakkari’yi birbirine bağlayan stratejik İpek Yolu’nda yüzlerce tır ve binek araç mahsur kalırken, karla mücadele timleri mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için gece gündüz demeden karla savaşıyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı bir çok bölgede yolların kapanmasına neden oldu. Karla mücadele timleri gece gündüz çalışarak yolları açmaya çalışıyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Gece gündüz kapanan yolları açmak için ekipler çalışıyor.
İlçe Özel İdare, karayolları ve belediye ekipleri hem Beytüşşebap’ta hem de Uludere’de karla mücadele ediyor. Şırnak ve Hakkari ilini birbirine bağlayan İpek yolunda yüzlerce araç karda mahsur kaldı. Ekipler, tır sürücülerine yardım etmek için aralıksız çalışıyor.