Doğu'da kar esareti: Yüzlerce araç mahsur kaldı: Ekipler zamanla yarışıyor

İlçe Özel İdare, karayolları ve belediye ekipleri hem Beytüşşebap’ta hem de Uludere’de karla mücadele ediyor. Şırnak ve Hakkari ilini birbirine bağlayan İpek yolunda yüzlerce araç karda mahsur kaldı. Ekipler, tır sürücülerine yardım etmek için aralıksız çalışıyor.