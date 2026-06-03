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GündemDoğaseverlerin yeni gözdesi! Bitlis’in saklı hazinesi Güzeldere Menderesleri’nde görsel şölen
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Doğaseverlerin yeni gözdesi! Bitlis’in saklı hazinesi Güzeldere Menderesleri’nde görsel şölen

03.06.2026 - 09:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Bitlis'teki Güzeldere menderesleri, baharın gelişiyle yeşile bürünen doğa ve çevresinde yetişen sarı çiçeklerle güzel görüntüler oluşturuyor. Kıvrımlı yapısıyla dikkat çeken dere, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

1Doğaseverlerin yeni gözdesi! Bitlis’in saklı hazinesi Güzeldere Menderesleri’nde görsel şölen

Bahar aylarında doğanın canlanmasıyla Tatvan-Hizan kara yolunun yakınındaki Güzeldere menderesleri, sarı çiçeklerle bezenen geniş ovalar ve farklı tonlardaki yeşil bitki örtüsüyle fotoğraflık görüntüler sunuyor.

2Doğaseverlerin yeni gözdesi! Bitlis’in saklı hazinesi Güzeldere Menderesleri’nde görsel şölen

Kıvrılarak akan dere, bölgenin doğal güzelliğini ön plana çıkarıyor. Özellikle hafta sonlarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bölge, sakin atmosferi ve etkileyici manzarasıyla ilgi görüyor.

3Doğaseverlerin yeni gözdesi! Bitlis’in saklı hazinesi Güzeldere Menderesleri’nde görsel şölen

Bölge, hem yerli turistlerin hem de fotoğraf meraklılarının ilgisiyle turizme de katkı sağlıyor.