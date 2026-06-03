Doğaseverlerin yeni gözdesi! Bitlis’in saklı hazinesi Güzeldere Menderesleri’nde görsel şölen
03.06.2026 - 09:56Güncellenme Tarihi:
Bitlis'teki Güzeldere menderesleri, baharın gelişiyle yeşile bürünen doğa ve çevresinde yetişen sarı çiçeklerle güzel görüntüler oluşturuyor. Kıvrımlı yapısıyla dikkat çeken dere, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.
1
Bahar aylarında doğanın canlanmasıyla Tatvan-Hizan kara yolunun yakınındaki Güzeldere menderesleri, sarı çiçeklerle bezenen geniş ovalar ve farklı tonlardaki yeşil bitki örtüsüyle fotoğraflık görüntüler sunuyor.
2
Kıvrılarak akan dere, bölgenin doğal güzelliğini ön plana çıkarıyor. Özellikle hafta sonlarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bölge, sakin atmosferi ve etkileyici manzarasıyla ilgi görüyor.
3
Bölge, hem yerli turistlerin hem de fotoğraf meraklılarının ilgisiyle turizme de katkı sağlıyor.