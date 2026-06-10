Doğa ve mühendislik birleşti: Giresun'da ortaya çıkan "yapay şelale" büyüledi

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Son aylarda etkili olan yağışlar nedeniyle birçok barajda doluluk oranları yüzde 100'ün üzerine çıkarken, taşkın riskine karşı yapılan tahliyeler bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına yol açtı. Doğankent ilçesinde Harşit Vadisi üzerinde yer alan Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleştirilen kontrollü su tahliyesi ise doğa tutkunlarına görsel şölen sundu.