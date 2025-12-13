GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri DKMP benzersiz anları paylaştı: Kızıl geyiklerin su birikintisindeki görüntüleri fotokapana yansıdı

DKMP benzersiz anları paylaştı: Kızıl geyiklerin su birikintisindeki görüntüleri fotokapana yansıdı

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapana, kızıl geyiklerin su birikintisi üzerinde dansı andıran hareketleri yansıdı.

DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor.

DKMP'nin sosyal medya hesabından son paylaşılan görüntülerde, kızıl geyiklerin su birikintisi üzerine yansıyan görüntüleri yer aldı.

Paylaşıma ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğa bazen şaşırtır. Fotokapanlarımıza yansıyan görüntülerde, çok sayıda kızıl geyiğin su birikintisinde adeta dans ederek eğlendiği anlar kaydedildi.

Bu benzersiz görüntüler, yaban hayatının ne kadar büyüleyici olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi."

