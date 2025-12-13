DKMP benzersiz anları paylaştı: Kızıl geyiklerin su birikintisindeki görüntüleri fotokapana yansıdı
13.12.2025 - 18:02Güncellenme Tarihi:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapana, kızıl geyiklerin su birikintisi üzerinde dansı andıran hareketleri yansıdı.
1
DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor.
2
DKMP'nin sosyal medya hesabından son paylaşılan görüntülerde, kızıl geyiklerin su birikintisi üzerine yansıyan görüntüleri yer aldı.
3
Paylaşıma ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Paylaşıma ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Doğa bazen şaşırtır. Fotokapanlarımıza yansıyan görüntülerde, çok sayıda kızıl geyiğin su birikintisinde adeta dans ederek eğlendiği anlar kaydedildi.
4
Bu benzersiz görüntüler, yaban hayatının ne kadar büyüleyici olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi."
5