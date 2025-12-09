Diyarbakırlı kadınlar üretiyor, el emeği ürünlere talep yağıyor

3

Kursiyerlerden Emine Altıntaş, ADEM-2'de kadınların severek her şeyi yaptıklarını söyledi. Altıntaş, "Kursta tel kırma, deri çalışması, dikiş kursları var. Her şeyiyle bize yardımcı oluyor. Ben 7 yıldır burada her şeyi öğrendim. Bir bayan olarak yaşıma göre de her şeyi yapıyorum. Tel kırma sanatını da biz dizi karakteri olan 'Sadakat hanımın' başında gördükten sonra ben ve arkadaşım bunu resmini çekerek yapmaya başladık. Hocamız da bize yardımcı oldu. Yani çok da memnunuz. Karakterin her örtüsünden denedik. Bayanlar olarak hepimiz birlik içinde, arkadaşlığımız devam ediyor. Anlaşarak işlerimizi yapmaya devam ediyoruz'' diye konuştu.