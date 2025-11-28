Diyarbakırlı kadınlar 15 yıldır el emeğiyle üretiyor! Yurt dışına satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar

5

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir ise evde oturan kadınların, genç kızların, çocukların burada gelip meslek öğrendiklerini ve mahalle istihdamı adına çok faydalı bir atölye olduğunu aktardı. Demir, "Aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Yaptıkları her desen gerçekten hayata renk katıyor. Her bir desenin ayrı bir anlamı var. Çok güzel figürler, çok güzel motifler işliyorlar. Ellerine ve emeklerine sağlık. Selbihan Taş'ın mahallemize sunduğu bu güzel katkı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Mahallem ve kadınlarımız adına kendisine minnettarız. Kadınlarımıza iş imkanı sağlıyor. Ayrıca sokakta kalan ya da okula devam etmeyen gençlerimiz burada kendilerini dışlanmış hissetmiyor. Meslek öğrenerek hayata daha güçlü tutunuyorlar" şeklinde konuştu.