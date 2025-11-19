Diyarbakır'ın minareleri sis altında kaldı! Görsel şölen sundu
Diyarbakır'da yaklaşık 5 yıldır Hevsel Vadisinde oluşan sis bulutlarını düzenli olarak takip eden fotoğraf sanatçısı Mehmet Kılıçoğlu, kentin tarihi ve modern siluetini doğal döngülerin ışığında yeniden yorumlayan etkileyici bir görsel arşiv oluşturuyor.
Hevsel Vadisinde sabahın erken saatlerinde yükselen yoğun sis tabakası, Diyarbakır'ın yüzlerce yıllık minarelerini ve tarihi yapılarını zamansız bir sahneye taşıyor.
Sis, kentin alt katmanlarını görünmez kılarken, minareleri bulutların arasından yükselen sade, güçlü ve uhrevi siluetlere dönüştürüyor. Bu atmosfer, fotoğraflara hem mistik bir derinlik kazandırıyor hem de ışığın sis içindeki kırılımıyla mimari formların yumuşak ve büyüleyici bir şekilde öne çıkmasını sağlıyor.
Kılıçoğlu'nun objektifinde, bazı karelerde cami gövdeleri tamamen sis içinde kaybolurken yalnızca minarelerin uçları görünür hale geliyor.
Diyarbakır'ın kimliğini yansıtan Ulu Cami, Hz. Süleyman Cami, Nasuh Paşa Cami ve Kurşunlu Cami gibi tarihi yapılar, sis perdesi ardında zamanın ötesinden gelen bir ruhla izleyiciye sesleniyor.
Serideki diğer fotoğraflar ise kentin modern yüzünü sisin yumuşatıcı etkisiyle farklı bir perspektiften sunuyor. Fetih Cami veya Mustafa Uzan Cami gibi modern yapılar, sisin içinde zarif bir şekilde yükselen minare ve kubbeleriyle zamansız bir siluet oluşturuyor.
Bazı kompozisyonlarda modern hastane veya üniversite blokları, sislerin içinden güçlü bir mimari kütle olarak belirirken, hemen yanında beliren ince bir minare, geçmiş ile günümüz arasında görsel bir diyalog kuruyor. Böylece sis, hem kadim hem modern yapıları ortak bir estetik düzlemde buluşturan bir sanat aracına dönüşüyor.
Mehmet Kılıçoğlu'nun bu beş yıllık çalışması, Hevsel Vadisinin coğrafi özelliklerinin sisle birleşerek Diyarbakır'a sunduğu nadir rastlanan görsel derinliği ustalıkla belgeliyor. Fotoğraflar, şehrin tarihi dokusunu zamansız bir sakinlikle sunarken, sisin mimari üzerindeki dramatik etkisini de titiz bir gözlemle kayıt altına alıyor. Bu seri, doğayla mimarinin aynı anda hem karşıt hem tamamlayıcı olduğu anları görünür kılmasıyla, Diyarbakır'ın kültürel zenginliğine dair güçlü bir tanıklık sunuyor.