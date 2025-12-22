Diyarbakır'ın en eski çarşısı taşınıyor! Yeni yeri belli oldu
Diyarbakır'ın en eski çarşısı olarak bilinen Urfa Kapı Sakatatçılar Çarşısı taşınıyor. Esnaf, yeni yer talebini iletti. Çevre illerden de yoğun ilgi gören Urfa Kapı Sakatatçılar Çarşısı, daha uygun bir yere taşınacak. Merkezi ve müşterilerin rahatça ulaşabileceği bir alan talep edildi.
DİYARBAKIR’IN SİMGESİ: SAKATATÇILAR ÇARŞISI
Diyarbakır'ın önemli simgelerinden biri olan ve her gün onlarca kişinin uğradığı Sakatatçılar Çarşısı, uzun yıllardır faaliyette. 30 esnafın faaliyet gösterdiği, halk arasında Salhane olarak bilinen bu çarşı, sadece Diyarbakır'a değil, çevre iller olan Mardin ve Batman gibi çevre illere de hitap ediyor.
ESNAFTAN YENİ YER TALEBİ
Yıllardır ciğer, kelle, işkembe ve mumbar gibi sakatat ürünleri satarak geçimini sağlayan esnaflar, daha geniş ve şehir merkezine yakın bir lokasyon talep ediyor. Esnaf, bu talebini defalarca yerel yönetimlere ilettiklerini ancak hala aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Çarşıdaki dar alanın, özellikle müşterilerin ulaşımını zorlaştırdığını ifade eden esnaflar, daha uygun bir mekanın, hem kendileri hem de müşteriler için büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyor.
BAŞKAN AÇIKLADI: TALEPLERİMİZ ARASINDA
Diyarbakır Kasaplar Odası Başkanı Hacı Atlı, Büyükşehir Belediyesi ile görüşmek istediklerini ve Sakatatçılar Çarşısının da diğer yerler gibi taleplerinin arasında olduğunu belirtti.
