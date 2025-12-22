Diyarbakır'ın en eski çarşısı taşınıyor! Yeni yeri belli oldu

3





ESNAFTAN YENİ YER TALEBİ



Yıllardır ciğer, kelle, işkembe ve mumbar gibi sakatat ürünleri satarak geçimini sağlayan esnaflar, daha geniş ve şehir merkezine yakın bir lokasyon talep ediyor. Esnaf, bu talebini defalarca yerel yönetimlere ilettiklerini ancak hala aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Çarşıdaki dar alanın, özellikle müşterilerin ulaşımını zorlaştırdığını ifade eden esnaflar, daha uygun bir mekanın, hem kendileri hem de müşteriler için büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyor.