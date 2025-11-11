GAZETE VATAN ANA SAYFA
Diyarbakır'ın Akdeniz'i: Bu köye ne eksen onu biçiyorsun! Yöre halkına gelir kaynağı oldu

11.11.2025 - 10:15

Çüngüş ilçesine bağlı Karakaya Baraj Gölü kıyısında mikroklima iklim yapısına sahip Geçit köyünde, cennet hurması, fındık, portakal, mandalina, limon, zeytin gibi Akdeniz ve Karadeniz iklimi özelliği gösteren birçok meyve ağacı ürün veriyor.

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesindeki Geçit köyü, yanı başında bulunan baraj havzaları nedeniyle Akdeniz ve Karadeniz iklimi meyvelerini veriyor.

Sert kara iklimin hakim olduğu kentte, Akdeniz ve Karadeniz iklimi meyvelerinin bulunması ilçe ahalisini mutlu ediyor.

Köyün eski muhtarı Abbas Çiftçi, burada zeytin, cennet hurması, ayva, nar, erik yetiştiğini, Karadeniz ile Akdeniz’i buraya getirdiklerini söyledi.

Şu anda fındık ve hurmanın olduğunu belirten Çiftçi, Akdeniz ikliminden ise limon, portakal olduğunu, narence fidanlarını da iki senedir ektiklerini ifade etti.

10 yıldır bunun verimini aldıklarını aktaran Çiftçi, "Köy, sıcaktır. Bizde olur mu olmaz mı diyerek denedik, oldu. Etrafımız komple dağdır. İleride Karakaya Barajı var. Önümüzde Fırat var. Alabalıkta yetişiyor. Herkes kendine göre bir şey ekiyor. Şu an satılacak bir şey yok. Sadece nar var. Köylünün geçim kaynağı olması için ileride yetiştireceğiz" dedi.

Çiftçi Cuma Demirok, bahçesinde cennet hurması, portakal, mandalina, limon yetiştiğini kaydetti.

Ceviz, fıstık, fındık, erik, kayısı, nar gibi ürünlerin de yetiştiğini aktaran Demirok, "Bahçede portakal, limon diktim. 10 yıldan beridir limonları yetiştirdim. 2 yıldır da bahçenin komplesine dikmeye başladım. Şu anda yiyeceğimiz kadar dikiyoruz. Ama ileride de satabiliriz. Şu anda Karadeniz bölgesinde yetişen fındık yetişiyor. Akdeniz bölgesinde yetişen portakal, mandalina yetişiyor. Hepsi Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi Geçit köyünde yetişiyor" diye konuştu.

