GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyarbakır'ı ayakta tutuyor! 847 yıl sonra kar altında kaldı
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'ı ayakta tutuyor! 847 yıl sonra kar altında kaldı

Diyarbakır'ı ayakta tutuyor! 847 yıl sonra kar altında kaldı

11.01.2026 - 11:41Güncellenme Tarihi:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Artuklu eseri tarihi Haburman Köprüsü, ilk günkü ihtişamı ile ayakta durmaya devam ediyor.

1Diyarbakır'ı ayakta tutuyor! 847 yıl sonra kar altında kaldı

Yaklaşık 850 yıllık tarihi köprü, karla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

2Diyarbakır'ı ayakta tutuyor! 847 yıl sonra kar altında kaldı

İlçede bir haftadır etkili olan kar yağışından sonra, 847 yıllık tarihi Haburman Köprüsü beyazlara büründü.

3Diyarbakır'ı ayakta tutuyor! 847 yıl sonra kar altında kaldı

Haburman Köprüsü 8 asrı aşkın tarihi ve işçiliği ile vatandaşları misafir etmeye devam ediyor.

4Diyarbakır'ı ayakta tutuyor! 847 yıl sonra kar altında kaldı

Her mevsim ayrı bir renk tonu ile farklı bir güzelliğe sahip olan köprü, kış mevsiminde tarih meraklılarının gözde mekanı haline geliyor.