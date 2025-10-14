Diyarbakır'daki bir mağarada bulunan ceset 10 yıldır aranan kadına ait çıktı! 2015'te kimsesizler mezarlığına defnedildi

4

HTS analizlerinde Bingöl’ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu ile sık sık iletişimde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden elde edilen DNA örnekleriyle Biroğlu’dan alınan örnekler eşleşti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.