Diyarbakır'da yerli Kapadokya keşfedildi! 10 kilometreyi aşıyor: Bölgede hikayesini bilmeyen yok
Diyarbakır'ın Kapadokya'sı keşfedildi. 10 kilometreyi aşan devamlılıyla bölgenin de ilgisini çekti. Hikayesini bilmeyen yok. İşte Diyarbakır'ın tarihine ışık tutacak doğal güzellik...
Çermik ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki dağ, 1.500 metre yüksekliği ve 10 kilometreyi aşan devamlılığıyla bölgenin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor.
9 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, camileri, kiliseleri, hanları, köprüleri ve hamamlarıyla ziyaretçilerin rotasında öne çıkıyor. Bu tarihi zenginliklerin yanı sıra Çermik’teki Gelincik Dağı da doğa ile efsaneyi buluşturan özel bir yer olarak dikkat çekiyor.
GELİNCİK ADININ HİKÂYESİ
Dağın isminin kökeni, halk arasında anlatılan bir efsaneye dayanıyor. Rivayete göre, vaktiyle bir gelin alayı dağın eteklerinden geçerken yaşanan talihsiz bir olay Tanrı’nın gazabına yol açmış. Annesinin çocuğunu yufka ile temizlemeye çalışması üzerine bütün alay taş kesilmiş. Bugün dağın sırtındaki taş yığınları hâlâ insan dizisini andırıyor.
Şekil itibarıyla Kapadokya’daki peri bacalarını andıran Gelincik Dağı, bu özelliği nedeniyle “Güneydoğu’nun Kapadokya’sı” olarak anılıyor. Doğaseverlerin zaman zaman tırmanış yaptığı dağ, gezginlerin rotasında yer alıyor.