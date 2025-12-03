Diyarbakır'da yeni bir doğal yaşam alanı yapılıyor! Çalışmalar başladı
Kaynak : İHA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 195 dönümlük alanda kurulacak yeni doğal yaşam alanı için çalışmalara başladı. Proje tamamlandığında yaklaşık 15 bin hayvan burada barınabilecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 195 dönüm üzerinde yaklaşık 15 bin hayvanın barınabileceği yeni bir doğal yaşam alanı açmak için çalışmalara başladı.Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayvan barınağı ve doğal yaşam alanlarına ilişkin olarak kırsal ve merkez ilçelerle yapılacak protokollere dair görüş alışverişinde bulunulmasının ardından süreç hızlandırıldı. Bu kapsamda, doğal yaşam alanı ve barınaklar için personel ve araç alımlarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Diyarbakır Valiliği ile yapılan yazışmaların ardından Yenişehir ilçesine bağlı Yaytaş Mahallesi'nde bulunan 195 dönümlük alan doğal yaşam alanı olarak belirlendi. Doğal yaşam alanında çalışmalar başladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı ve Veteriner İşleri Dairesi Başkan Vekili Vahap Saçaklı, mevcut Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kapasitesinin tamamen dolduğunu belirterek, 195 dönümlük yeni bir alan tahsis edildiğini söyledi. Saçaklı, şu bilgileri aktardı:‘'Diyarbakır il genelinde büyükşehir belediyesinin 17 dönümlük bir alanda sadece bir hayvan barınağı vardı. Ve alandaki hayvan kapasitesi 500 hayvanla sınırlı. Şu an alanda 900 civarında hayvan var. Bu da ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Valilik ile yaptığımız yazışmalar neticesinde bize 195 dönümlük bir alan tahsis edildi. Bu alanın metrekaresine 10 metrekareye bir hayvan düşecek şekilde projemizi hazırladık. Bu da yaklaşık 14 bin ile 15 bin arası köpeği burada misafir edebilecek kapasitemizin olacağını öngörüyoruz."
Saçaklı, kentte sadece Büyükşehir Belediyesine ait bir hayvan barınağının bulunduğunu hatırlatarak, yeni yasa gereği nüfusu 25 binin üzerindeki tüm ilçelerin barınak açmakla yükümlü olduğunu kaydetti.Saçaklı, "Merkezdeki ilçelerimiz barınaktaki hayvanları kendi alanlarında kısırlaştırdıktan sonra bizim doğal yaşam alanımıza getirebilecek. İlçelerde de aynı durum söz konusu. İlçeler kendi barınaklarını varsa doğal yaşam alanlarında misafir edecekler hayvanları. Yoksa da Büyükşehir Belediyesinin doğal yaşam alanına getirebilecekler" dedi.Saçaklı, ilçe belediyeleri ile yaptıkları toplantılarda barınakların yetersizliği ve yeni barınak ihtiyacının aciliyeti konusunda ortak bir görüş oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:''Bütün ilçelerle ilgili koordinasyonu şu an Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Bizim buradaki çalışmalarımızın en kısa sürede sonuçlanması için Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızla hızlı bir şekilde hareket edip bir an önce bu doğal yaşam alanını hazırlamak istiyoruz. Burada hayvanların gölgelik yeri olacak. Hayvanların içinde kalabileceği padoklar olacak. Su içebilecekleri alanlar olacak. Alanın etrafı da tel çitlerle kaplı olacak. Burası hayata geçer geçmez Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan ve çoğunu kısırlaştırdığımız hayvanları bu alana alacağız."