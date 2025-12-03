Diyarbakır'da yeni bir doğal yaşam alanı yapılıyor! Çalışmalar başladı

3

Saçaklı, kentte sadece Büyükşehir Belediyesine ait bir hayvan barınağının bulunduğunu hatırlatarak, yeni yasa gereği nüfusu 25 binin üzerindeki tüm ilçelerin barınak açmakla yükümlü olduğunu kaydetti.Saçaklı, "Merkezdeki ilçelerimiz barınaktaki hayvanları kendi alanlarında kısırlaştırdıktan sonra bizim doğal yaşam alanımıza getirebilecek. İlçelerde de aynı durum söz konusu. İlçeler kendi barınaklarını varsa doğal yaşam alanlarında misafir edecekler hayvanları. Yoksa da Büyükşehir Belediyesinin doğal yaşam alanına getirebilecekler" dedi.Saçaklı, ilçe belediyeleri ile yaptıkları toplantılarda barınakların yetersizliği ve yeni barınak ihtiyacının aciliyeti konusunda ortak bir görüş oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:''Bütün ilçelerle ilgili koordinasyonu şu an Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Bizim buradaki çalışmalarımızın en kısa sürede sonuçlanması için Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızla hızlı bir şekilde hareket edip bir an önce bu doğal yaşam alanını hazırlamak istiyoruz. Burada hayvanların gölgelik yeri olacak. Hayvanların içinde kalabileceği padoklar olacak. Su içebilecekleri alanlar olacak. Alanın etrafı da tel çitlerle kaplı olacak. Burası hayata geçer geçmez Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan ve çoğunu kısırlaştırdığımız hayvanları bu alana alacağız."