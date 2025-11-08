Diyarbakır'da tesisi kurdu 1 yıl sonra 500 ton üretti! 80 kafesle dünyaya ihraç ediyor

4

İşletme Müdürü Volkan Yıldızhan, Çüngüş ilçesinde somon üretimi yaptıklarını söyledi. Yurt dışına ihracat yaptıklarını belirten Yıldızhan, "Küçük bir ilçedeyiz, güzel bir potansiyeli sahip olduk. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde üretime başladık. Şu an 500 ton civarında kapasitemiz var. 26 çalışanımız var. "