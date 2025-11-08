Diyarbakır'da tesisi kurdu 1 yıl sonra 500 ton üretti! 80 kafesle dünyaya ihraç ediyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.11.2025 - 09:11Güncellenme Tarihi:

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Barajı havzasında kurulan 500 ton kapasiteli balık üretim tesisinde üretilen "Mezopotamya somonu" dünyaya ihraç edilecek.

Çüngüş ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce 500 ton kapasiteli 80 kafes kuruldu.

Isparta'daki yavru balık üretim havuzlarında kuluçkadan çıktıktan sonra 300 gram ağırlığa ulaşan balıklar, tırlarla Çüngüş'teki kafeslere taşındı.

Gelişimleri tamamlanan "Mezopotamya somonu", toplanıp bir hafta içinde sevkiyatları yapılacak.

İşletme Müdürü Volkan Yıldızhan, Çüngüş ilçesinde somon üretimi yaptıklarını söyledi. Yurt dışına ihracat yaptıklarını belirten Yıldızhan, "Küçük bir ilçedeyiz, güzel bir potansiyeli sahip olduk. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde üretime başladık. Şu an 500 ton civarında kapasitemiz var. 26 çalışanımız var. "

"Bir hafta içerisinde sevkiyatlarımız başlayacak. 1 aya kadar sürecek bir sevkiyatımız olacak. Yurt içi ve yurt dışına sevkiyatlarımız olacak. "

2025'in 3'üncü ayında burada üretime başladık. 1 yıllık tesis. Önümüzdeki süreçte kapasiteyi artıracağız" dedi.