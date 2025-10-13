Diyarbakır'da tarihi burç hasır bilezik atölyesi oldu: Turistler üretimi canlı izliyor!

7

Tarihi surlardaki 47 numaralı burçta atölye açtıklarını anlatan Ekinci, atölyeyi ziyaret edenlerin takıların tasarım ve üretim aşamasını görebileceğini belirtti.



Ekinci, "Binlerce yıllık surlarımızı ve yaklaşık 400 yıldır aynı teknikle üretilen hasırı bir araya getirdik. Burası yaşayan bir atölye, üretim halka açık. İnsanlar burada hasırın nasıl üretildiğini görebiliyor. Üretilen ürünü satın da alabiliyor. Amacımız Diyarbakır'ın kültürünü yerli ve yabancı turistlere tanıtmak. Gayet güzel tepkiler de alıyoruz. Gelenler hem keyif aldıklarını belirtiyor hem de bu emeğin tanıtılması gerektiğini söylüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.