Diyarbakır'da pazarlarda kuyruk oluştu! Talebe yetişemiyorlar

İlçedeki organik kuruyemiş pazarında; üzüm suyundan yapılan pestil, cevizli sucuk, helva gibi ürünlerin yanında, ceviz, kuru üzüm, badem, közde kavrulmuş leblebi, kuru kaysı, kuru incir ve menengiç kahvesi gibi ürünler yer alıyor.