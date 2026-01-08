GAZETE VATAN ANA SAYFA
Diyarbakır'da pazarlarda kuyruk oluştu! Talebe yetişemiyorlar

08.01.2026 - 16:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan aşırı kar yağışı ve don olayları sonrası, vatandaşlar organik kuruyemişe yöneldi. Pestil, ceviz, kuru üzüm ve cevizli sucuk gibi yüksek proteinli ürünlere talep arttı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışının ardından vatandaşın kuruyemişe talebi arttı.Geçtiğimiz hafta ilçede aşırı kar yağışının yolları kapatmasıyla vatandaşların kuruyemişe olan rağbeti arttı.

Narenciye meyvelerine ulaşımda aksamalar yaşanması ve don olaylarından dolayı, ilçedeki organik kuruyemiş pazarı, vatandaşların ziyaretçi akınına uğruyor. Enerji ve protein değeri yüksek ürünler, kış mevsiminde akşamları, çayla birlikte tüketiliyor.

İlçedeki organik kuruyemiş pazarında; üzüm suyundan yapılan pestil, cevizli sucuk, helva gibi ürünlerin yanında, ceviz, kuru üzüm, badem, közde kavrulmuş leblebi, kuru kaysı, kuru incir ve menengiç kahvesi gibi ürünler yer alıyor.