Diyarbakır'da kusursuz işleyen cinayet planı: Çıkar çıkmaz katletti! Çocuklarını kaçırdı

3

Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı'nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Okay Gür'ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.Diyarbakır’da dini nikahlı eşi Rojda Yakışıklı'yı ahırda öldüren Okay Gür, olaya tanık olan çocuklarını kaçırdığı ortaya çıktı.Rojda'nın yengesi Sema Erdem, yaptığı açıklamada, "Kızı görmüş, bildiği için de kaçırmış. Oğlunu, büyük kızını bir araca alıp kaçırmış. Bunlar hepsi çıktı. Bismil'de yakalanmıştı. Devletimden rica ediyorum, her üç çocuğunu da ne üvey anneye, ne de en yakınına teslim edilmesin, devlet korumasında olmasını istiyorum. Annenin başına bu gelmişse, çocukların başına da gelebilir." diye konuştu.