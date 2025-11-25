Diyarbakır'da kadınlar şifalı karışımlar için toplandı!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Atölyelerine katılan kadınlar, yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kabul edilen tarçın, zencefil, zerdeçal ve bal gibi ürünlerin kullanım alanını öğrendi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından beş farklı kadın yaşam merkezinde kadınların bilgi ve üretim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Atölyesi, hem teorik hem uygulamalı içerikleriyle ilgi görüyor.
Program kapsamında Lalebey Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenen atölyede, tarçın, zencefil, zerdeçal ve bal gibi yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kabul edilen bitkilerin kullanım alanları, insan sağlığına etkileri ve doğru tüketim yöntemleri üzerine ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.
Atölyede, bu bitkilerin kültürel geçmişinden sağlık alanındaki yerine kadar pek çok konuda katılımcıların merak ettiği sorular yanıtlandı.
Atölyenin en çok ilgi gören bölümü ise uygulama kısmı oldu. Kadın yaşam merkezinin avlusunda yakılan ateş üzerinde büyük bir kazanda süt kaynatılarak, tariflerde sıklıkla kullanılan baharatlarla doğal ve besleyici bir karışım hazırlandı. Tarçın, zencefil, zerdeçal ve balın birleşimiyle ortaya çıkan bu geleneksel içecek, hem lezzeti hem de şifa potansiyeliyle katılımcıların beğenisini aldı. Kadınların hem üretim deneyimi yaşadığı hem de hazırlanan içecekleri tatma fırsatı bulduğu atölye dayanışma içinde üretim yapmalarına da zemin hazırladı.
Bitkilerin yetiştirilmesi, saklanması ve doğal karışımlar hazırlamak gibi pek çok konuda bilgilerin verildiği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Atölyesinde, farklı konularda eğitimler devam edecek.