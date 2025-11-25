Diyarbakır'da kadınlar şifalı karışımlar için toplandı!

4

Atölyenin en çok ilgi gören bölümü ise uygulama kısmı oldu. Kadın yaşam merkezinin avlusunda yakılan ateş üzerinde büyük bir kazanda süt kaynatılarak, tariflerde sıklıkla kullanılan baharatlarla doğal ve besleyici bir karışım hazırlandı. Tarçın, zencefil, zerdeçal ve balın birleşimiyle ortaya çıkan bu geleneksel içecek, hem lezzeti hem de şifa potansiyeliyle katılımcıların beğenisini aldı. Kadınların hem üretim deneyimi yaşadığı hem de hazırlanan içecekleri tatma fırsatı bulduğu atölye dayanışma içinde üretim yapmalarına da zemin hazırladı.