Diyarbakır'da herkes peşinde: Bu taş, stresten nazara kadar her derde deva!

4

Damla kehribar taşlarının orijinalliğini anlamak için uygulanması gereken yönetimi de açıklayan Tunç, ''Tüketiciler bunun orijinalini bilemezler. Orijinal damla kehribar taşları, içinde belirli bir miktar tuz bulunan suyun üzerine çıkar. Orijinali üstte durur, alta inen damla kehribar sahtedir. Tabii o tuz dengesini, oranını da iyi yakalamak lazım. İşçilikli ürünlerimiz de var, standart ürünlerimiz de var. İşçilikli ürünlerimiz biraz daha maliyetli olduğu için fiyatlar biraz daha yüksek ama ortalama kolyelerimiz 700 liradan başlıyor. Bileklikler ortalama 200-250 liradan başlıyor. Tabii bu fiyatlar 3 bin liraya kadar çıkabiliyor, o da işçilikten kaynaklanıyor. Tespihlerimiz 350 liradan başlıyor, 40-50 bin liraya kadar da yükseliyor'' diye konuştu.