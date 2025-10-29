Diyarbakır'da ekimine başlandı! Tohumu binlerce dekara yayıldı

2

Çiftçilerden Mahmut Taş, bu yıl yağışların geç başlaması nedeniyle ekim takviminde sarkma yaşandığını fakat umutlu olduklarını söyledi. Taş, "Her yıl ekim ayının sonu ile kasımın başında sürümlerimizi tamamlayıp ekime başlarız. Bu sene yağışlar geç geldiği için biraz geciktik ama umutluyuz. İnşallah bu yıl kuraklık yaşamayız ve emeğimiz boşa gitmez" dedi.Bölgede ekim çalışmalarının kasım ayı boyunca devam etmesi planlanıyor.