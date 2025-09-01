Diyarbakır'da dev proje hayata geçiriliyor! Çalışma bittiğinde turist akını olacak

7

"Artuklu Sarayı Alay Meydanı, tören ve toplantıların yapıldığı yerdir. Ordu sefere çıkmadan önce ve sefer dönüşünde Alay Meydanı'nda toplanır, orada selamlama yapılır, törenler düzenlenirdi. Yapılacak projelerle Alay Meydanı, yine tören ve toplantı alanı olarak kullanılacak. Alay Meydanı'nın çevre düzenleme projesi, Koruma Kurulundan geçti. Bu kapsamda alan, etkinlik ve açık hava toplantılarının yapıldığı bir mekan haline gelecek. Aynı zamanda Diyarbakır'ı ziyaret eden turistlerin dinlenme alanına da dönüşecek.