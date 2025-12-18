Diyarbakır'da dev çalışma sürüyor! Ana iskelet tamam: 7'den 70'e herkes oraya akın edecek
Diyarbakır’ın yeni yaşam ve buluşma alanı Mezopotamya Kent Parkı hızla yükseliyor. Ana iskeleti tamamlanan park, açık hava kütüphanesi, sinema alanı, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarıyla 7’den 70’e herkesin uğrak noktası olacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, vizyon projelerinden biri olan hizmete girdiğinde her kesimin keyifle zaman geçirebileceği ve toplam 211 bin metrekare alana inşa edilecek Mezopotamya Kent Parkının, ana iskeleti büyük ölçüde tamamlandı.Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin önemli gelişim lokasyonlarından biri olan Diclekent-Mezopotamya bulvarlarının kesiştiği noktada inşa edilecek Mezopotamya Kent Parkında altyapı çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyor.
211 bin 656 metrekarelik alanıyla kentin önemli projeleri arasında yer alan Mezopotamya Kent Parkında, kafe, açık hava kütüphanesi gibi yapıların temel işlemleri devam ediyor. Parkın, kültürden sanata, spordan dinlenmeye kadar 7’den 70’e vatandaşların birçok ihtiyacına yanıt vermesi hedefleniyor. Kentin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandırması planlanan parkta, yeşil alan drenaj kazıları tamamlandı.
Elektrik aydınlatma ana besleme kazılarının yüzde 90’ı bitirilirken, bisiklet ve yürüyüş yollarının blokaj dolgularının yüzde 60’ı, sulama suyu kazılarının ise yüzde 5’i tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçilecek. Üstyapı kapsamında kentin ilk açık hava kütüphanesi ile açık hava sineması inşa edilecek. Projede ayrıca doğaseverler için 129 bin metrekarelik alanın yeşillendirilmesi planlanıyor. Seyir terasları, çocuk oyun alanları, spor aletleri, bisiklet ve yürüyüş yollarının yer alacağı parkta açık otopark, kadın-erkek ve engelli kullanımına uygun bebek bakım odaları ve kuru havuzlar da bulunacak.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Peyzaj Planlama ve Etüt Şube Müdürü Sonnur Gönenç, parkın kentte önemli bir nefes alanı oluşturacağını belirtti. Gönenç, çocuklar için 4 bin 500 metrekareyi aşan özel bir oyun alanı planladıklarını, klasik oyun gruplarının yanı sıra tırmanma üniteleri ve kum oyun alanlarının da parkta yer alacağını ifade etti. Parkta 3 bin metrekarelik bir açık hava sineması tasarlandığını aktaran Gönenç, bu alanın kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydetti. Gönenç, iklim koşulları dikkate alınarak şelale efektli su yüzeyleri ve kuru havuzların da projede yer aldığını belirtti.
Saha çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Gönenç, yağmur suyu, elektrik ve temel hazırlıklarının büyük bölümünün tamamlandığını, yürüyüş yolları ve oturma alanlarının zemin çalışmalarında önemli mesafe kat edildiğini söyledi.
Açık hava kütüphanesi ile ilk kafeteryanın temel çalışmalarının tamamlandığını ve ilk betonların döküldüğünü belirten Gönenç, projenin ana iskeletinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade ederek, Mezopotamya Kent Parkının hizmete girdiğinde herkesin keyifle zaman geçirebileceği büyük ve modern bir yaşam merkezi olacağını dile getirdi.