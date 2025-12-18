Diyarbakır'da dev çalışma sürüyor! Ana iskelet tamam: 7'den 70'e herkes oraya akın edecek

4

Çalışmalar hakkında bilgi veren Peyzaj Planlama ve Etüt Şube Müdürü Sonnur Gönenç, parkın kentte önemli bir nefes alanı oluşturacağını belirtti. Gönenç, çocuklar için 4 bin 500 metrekareyi aşan özel bir oyun alanı planladıklarını, klasik oyun gruplarının yanı sıra tırmanma üniteleri ve kum oyun alanlarının da parkta yer alacağını ifade etti. Parkta 3 bin metrekarelik bir açık hava sineması tasarlandığını aktaran Gönenç, bu alanın kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydetti. Gönenç, iklim koşulları dikkate alınarak şelale efektli su yüzeyleri ve kuru havuzların da projede yer aldığını belirtti.