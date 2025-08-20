Diyarbakır'da bir ilk olacak: Modifiyeli araç ve motosiklet tutkunları bir araya gelecek

3

"Ancak alan mıcır ve çakıl olduğu için tozdan ötürü yarışmacı arkadaşlarımız biraz sitem ediyor. Eğer yer Nevroz Park'a alınabilirse çok daha iyi olur. Festival tarihi 7 Eylül Pazar günü, saat 15.00'te başlayacak ve 21.00 civarında sona erecek. Aramızda müzisyen arkadaşlarımız olacak, canlı müzik dinletileri yapılacak. Ayrıca Diyarbakır'daki bazı YouTuber kardeşlerimiz de gönüllü olarak katılacak. Programımız tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Hiç kimseden maddi destek almadık, herhangi bir talepte bulunmadık. Giriş ücretsizdir. Bütün halkımızın katılmasını istiyoruz. Araç sahiplerinin çoğunluğu Diyarbakır ve çevre illerden; Hatay, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve Batman'dan geliyor. Bunun dışında çok sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Tahminen 10 bine yakın katılımcı olacak. Bu arkadaşlarımız birbirleriyle tanışacak, çünkü hepsi modifiye sevdalısı olduğu için bu ortamı kurarak hepsini bir araya getirmeye çalışıyorum. Diyarbakır, böyle bir festivali fazlasıyla hak ediyor. Çünkü bölgemizde bu alanda büyük bir potansiyel var" ifadelerini kullandı.