Diyarbakır'da bin yıl sonra görüntülendi! Kayalıklar arasında gizli: Biçimleri şaşırtıyor

14.12.2025 - 13:25

Diyarbakır'da bin yıl sonra görüntülendi. Kayalıklar arasında gizli kalmış tarihi hazinenin biçimleri de şaşırttı.

Diyarbakır'da binlerce yılın sonunda oluşan "damla lapyaları" görüntülendi. Bunlar, ilçenin en önemli akarsuyu olan, birçok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği eden Ambar Irmağı Vadisi'nin yardığı sediment tortulu kayalıklarında bulunuyor.

BİNLERCE YILLIK LABYALAR…

Lapyaların, yüksek kayadan damlayan yağmur ve kar sularının aşındırması sonucu on binlerce yılın sonunda oluştuğu değerlendiriliyor.

Antropolog Naci Akdemir (62), bunların kayalığın kıyısında oluşan damla lapyaları olduğunu belirterek, "Biçimleri silindiriktir. Gördüğüm en güzel örnekleridir, bizim yakın çevremizde bilinen başka örneği yoktur. Bunlar birkaç 10 bin senelik oluşumlardır, jeolojik ölçekte pek eski sayılmazlar" dedi.