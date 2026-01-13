Diyarbakır'da belediye bünyesine geçiyor: Ulaşımda yeni dönem başladı

3





“AMACIMIZ ELDEN PARA ALIŞVERİŞİNİ KALDIRMAK”



Esnafımız kilometre sistemine pek sıcak bakmıyor ancak elektronik kart sistemine sıcak bakıyorlar. Amacımız elden para alışverişini kaldırmak. Dolmuşlarda artık para geçmeyecek; kredi kartınızı veya belediyenin ulaşım kartını okutacaksınız. Bu konuda komisyon toplantıları yapıyoruz. Esnafla görüşeceğiz; eğer esnaf bunu kabul eder ve kendisi için bir kazanç görürse neden olmasın? Yaklaşık altı aydır bunun çalışmasını yapıyoruz.



Ulaşım Daire Başkanımız ve Genel Sekreterimiz üniversiteden hocalar getirtti. Şu an araçlarda ölçüm yapıyorlar; nerede yolcu var, nerede yok, kaç yolcu biniyor, bunların hesabını yapıyorlar. Belediye de kendini kurtarmayan bir işin altına elini sokmaz. Hem esnaf mağdur olmayacak hem de belediye mağdur olmayacak şekilde ortak bir yol arıyoruz.



Araçlarımızı belediyeye devretsek bile, benim o aracı alabilmem için yine de kazanmam lazım. Kimse kazanmadan bir yere para veremez. Minibüsler bize bedava verilmedi; zamanında ihaleyle veya o günkü rayiç bedelle parası ödenerek alındı. Cebimize ehliyeti koyup bedavaya çalışmıyoruz."