Diyarbakır'da belediye bünyesine geçiyor: Ulaşımda yeni dönem başladı
Diyarbakır'da hizmet veren minibüsler belediye bünyesine geçiyor. Diyarkart kullanımını yaygınlaştıracak yeni dönemde elden para dönemi de sona erecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu taşıma araçlarında kredi kartı ile temassız ödeme uygulamasını hayata geçirerek özellikle kente günübirlik gelen ziyaretçilere büyük kolaylık sağlamıştı. Diyarkart’ı bulunmayan ya da kartında yeterli bakiye olmayan vatandaşların mağdur olmadan toplu taşımadan faydalanmasını amaçlayan uygulama, şehir içi ulaşımı daha erişilebilir hale getirdi.
MİNİBÜSLERE KARTLI SİSTEM GELİYOR
Belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde geçerli olan temassız ödeme sistemi, kent içi ulaşımda kesintisiz ve pratik bir çözüm sunarken, uygulamanın minibüslerde de (dolmuş) yaygınlaştırılması için çalışmalar başlatıldı.
DİYARBAKIR DOLMUŞLARINDA YENİ DÖNEM
Dağkapı Hat 2 / 1 No’lu Şehir İçi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Askeri Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir koordinasyon sürecine girdiklerini açıkladı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nden çıkacak kararın ardından uygulamanın önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesinin planlandığını belirten Kaya, hat sahiplerinin de bu sisteme olumlu yaklaştığını ifade etti.
Kartlı sistemin detaylarının belediye ile yapılacak görüşmeler sonucunda netleşeceğini belirten Kaya, elektronik ödeme sistemine geçişin ulaşımda hem düzeni hem de denetimi artıracağını söyledi. Kaya, bu adımın yurttaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha rahat ve güvenli şekilde faydalanmasını sağlayacağını vurguladı.
“DOLMUŞLAR BELEDİYEYE GEÇECEK”
"Büyükşehir Belediyesi ile elektronik sistem ve diğer konular üzerine yürüttüğümüz çalışmalar var” diyen Askeri Kaya konuya ilişkin şunlar kaydetti: “Ancak bunlar zaman isteyen süreçler. Biz kendi başımıza bazı şeyleri kaldıramıyoruz; hem halkın hem de esnafın destek vermesi lazım. Sigorta primleri ve şoför ücretleri yükseliyor, esnaf bu yükün altında eziliyor. Gündemde olan konulardan biri araçların belediye bünyesinde çalıştırılması ve kilometre bazlı ödeme sistemi. Türkiye'nin bazı illerinde kilometre başına 50-60 lira ödeme yapılıyor. Yani belediye aracı çalıştırıyor, aybaşında esnafa parasını veriyor.
“AMACIMIZ ELDEN PARA ALIŞVERİŞİNİ KALDIRMAK”
Esnafımız kilometre sistemine pek sıcak bakmıyor ancak elektronik kart sistemine sıcak bakıyorlar. Amacımız elden para alışverişini kaldırmak. Dolmuşlarda artık para geçmeyecek; kredi kartınızı veya belediyenin ulaşım kartını okutacaksınız. Bu konuda komisyon toplantıları yapıyoruz. Esnafla görüşeceğiz; eğer esnaf bunu kabul eder ve kendisi için bir kazanç görürse neden olmasın? Yaklaşık altı aydır bunun çalışmasını yapıyoruz.
Ulaşım Daire Başkanımız ve Genel Sekreterimiz üniversiteden hocalar getirtti. Şu an araçlarda ölçüm yapıyorlar; nerede yolcu var, nerede yok, kaç yolcu biniyor, bunların hesabını yapıyorlar. Belediye de kendini kurtarmayan bir işin altına elini sokmaz. Hem esnaf mağdur olmayacak hem de belediye mağdur olmayacak şekilde ortak bir yol arıyoruz.
Araçlarımızı belediyeye devretsek bile, benim o aracı alabilmem için yine de kazanmam lazım. Kimse kazanmadan bir yere para veremez. Minibüsler bize bedava verilmedi; zamanında ihaleyle veya o günkü rayiç bedelle parası ödenerek alındı. Cebimize ehliyeti koyup bedavaya çalışmıyoruz."