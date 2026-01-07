Diyarbakır'da 83 kişi nöbete başladı: Kolon çatlak, hırsızlar iş başında!

3





Bina sakinlerinden Metin Yaprak ise eşinin bir ses duyduğunu ve kendisinin şaka yaptığını sandığını ifade etti. Yaprak, "Sabah ben işe gittim. Arkadaşlar beni aradılar dediler ‘kolon çatlamış' koşarak geldim. Hakikatten de kolon felaket şekilde patlamıştı. Sadece çocuklarımı alabildim. Hiçbir şey alamadan evden çıkmak zorunda kaldık. Çocuklar hastaydı onları başka bir eve misafirliğe götürdüm. Şu an perişan durumdayız. Buna biran önce el atılması lazım" diye konuştu.



2 katlı müstakil evinin Bakır-3 Apartmanına yapışık olduğu gerekçesi ile evi boşaltılan engelli birey Sedat Yavuz da "Benim 2 katlı evim bu binaya yapışıktır. Ben ve eşim engelliyiz. İkimizde şu an çok mağduruz. Evde değildim Ergani ilçesinde işlerim vardı. Eşim beni aradı dedi böyle bir durum vardır. Geldim, eve giremedim. Çocuklarım başka yere gitti, bende başka bir yere misafir oldum" ifadelerinde bulundu.