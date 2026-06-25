Diyarbakır'da 15 bin metrekarelik otopark: İnşaat başladı
Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesine 15 bin metrekare alanda otopark yapımına başladı.
Kayapınar Belediyesi, Diyarbakır ve ve çevre illerden her gün binlerce insanın sağlık hizmete almak için geldiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde otopark çalışması başlattı.
Belediye, sorun haline gelen otopark çözümü için yurttaşların ve hastane yönetiminin talebine cevaben, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde iki alanda toplamda 15 bin metrekare alanda otopark yapımına başladı. Belediye ekipleri ilk olarak moloz ve büyük taşların olduğu sahada temizlik çalışması, çevre düzenlemesi yaptı. Dolgu malzemesi dolumu, serimi ve düzeltme çalışmalarını devam eden yeni otopark alanında çalışmanın tamamlanmasıyla yaşanan sorun genel anlamda çözüm bulacak.
Öte yandan belediye yurttaşların sorun yaşamaması için yine hastan yerleşkesindeki Onkoloji Bölümü ve Acil Girişi yollarında düzenleme, onarım ve asfalt çalışması, yeşil alanlarda çevre düzenlemesi çalışmaları yapmıştı.