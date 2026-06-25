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Diyarbakır'da 15 bin metrekarelik otopark: İnşaat başladı

25.06.2026 - 08:09Güncellenme Tarihi:

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesine 15 bin metrekare alanda otopark yapımına başladı.

1Diyarbakır'da 15 bin metrekarelik otopark: İnşaat başladı

Kayapınar Belediyesi, Diyarbakır ve ve çevre illerden her gün binlerce insanın sağlık hizmete almak için geldiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde otopark çalışması başlattı.

2Diyarbakır'da 15 bin metrekarelik otopark: İnşaat başladı

Belediye, sorun haline gelen otopark çözümü için yurttaşların ve hastane yönetiminin talebine cevaben, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde iki alanda toplamda 15 bin metrekare alanda otopark yapımına başladı. Belediye ekipleri ilk olarak moloz ve büyük taşların olduğu sahada temizlik çalışması, çevre düzenlemesi yaptı. Dolgu malzemesi dolumu, serimi ve düzeltme çalışmalarını devam eden yeni otopark alanında çalışmanın tamamlanmasıyla yaşanan sorun genel anlamda çözüm bulacak.

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3Diyarbakır'da 15 bin metrekarelik otopark: İnşaat başladı

Öte yandan belediye yurttaşların sorun yaşamaması için yine hastan yerleşkesindeki Onkoloji Bölümü ve Acil Girişi yollarında düzenleme, onarım ve asfalt çalışması, yeşil alanlarda çevre düzenlemesi çalışmaları yapmıştı.