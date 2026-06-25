Diyarbakır'da 15 bin metrekarelik otopark: İnşaat başladı

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Belediye, sorun haline gelen otopark çözümü için yurttaşların ve hastane yönetiminin talebine cevaben, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde iki alanda toplamda 15 bin metrekare alanda otopark yapımına başladı. Belediye ekipleri ilk olarak moloz ve büyük taşların olduğu sahada temizlik çalışması, çevre düzenlemesi yaptı. Dolgu malzemesi dolumu, serimi ve düzeltme çalışmalarını devam eden yeni otopark alanında çalışmanın tamamlanmasıyla yaşanan sorun genel anlamda çözüm bulacak.