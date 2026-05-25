Diyarbakır'a dev yatırım müjdesi: Kilometrelerce yeni hat kurulacak
Diyarbakır'da enerji altyapısını baştan aşağı değiştirecek 1.2 milyar liralık dev yatırım için düğmeye basıldı. Dicle Elektrik tarafından yürütülecek çalışmalarla kilometrelerce yeni elektrik hattı döşenecek, trafolar yenilenecek ve kesintisiz enerji dönemi başlayacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır genelinde enerji altyapısını modernize etmeye yönelik projelerini sürdüren şirket, Ergani'de kapsamlı bir yatırım süreci başlattı. Planlanan çalışmalar ile hem şehir merkezi hem de kırsal bölgelerde enerji arz güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Diyarbakır genelinde bugüne kadar 18 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, 2026 yılı için planladığı yatırımın önemli bir bölümünü Ergani'ye ayırdı. İlçede yürütülecek çalışmalar kapsamında bir kısmı yeraltı olmak üzere toplam 387 kilometre uzunluğunda yeni dağıtım hattı inşa edilecek. Bununla birlikte 36 adet beton köşk, 36 adet köşk tipi trafo ve 9 adet havai tipi trafo tesis edilerek toplamda 49 MVA kurulu güç devreye alınacak. Ayrıca yatırım sürecinde 52 bin 300 metreküplük kazı çalışması gerçekleştirilecek.
Ergani'de yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Dicle Elektrik İl Müdürü Uğur Yaka, il genelinde enerji altyapısının önemli ölçüde yenilendiğine dikkat çekerek, 9 ilçe merkezinde şebeke altyapısının tamamen yenilendiğini ve Ergani ile birlikte bu sayının 10'a çıkacağını ifade etti. Kırsal bölgelerde de kapsamlı yatırım sürecinin başlayacağını da vurgulayan Yaka, yapılan çalışmaların temel amacının abonelere daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak olduğunu dile getirdi. Öte yandan, Dicle Elektrik, şebeke yenileme çalışmalarını aydınlatma altyapısıyla da destekliyor. Bu kapsamda ilçe genelinde 2 bin 263 adet yeni aydınlatma direği kurulacak. Bu yatırımlar sayesinde hem enerji altyapısının güçlendirilmesi hem de yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.