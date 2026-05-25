Diyarbakır'a dev yatırım müjdesi: Kilometrelerce yeni hat kurulacak

Ergani'de yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Dicle Elektrik İl Müdürü Uğur Yaka, il genelinde enerji altyapısının önemli ölçüde yenilendiğine dikkat çekerek, 9 ilçe merkezinde şebeke altyapısının tamamen yenilendiğini ve Ergani ile birlikte bu sayının 10'a çıkacağını ifade etti. Kırsal bölgelerde de kapsamlı yatırım sürecinin başlayacağını da vurgulayan Yaka, yapılan çalışmaların temel amacının abonelere daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak olduğunu dile getirdi. Öte yandan, Dicle Elektrik, şebeke yenileme çalışmalarını aydınlatma altyapısıyla da destekliyor. Bu kapsamda ilçe genelinde 2 bin 263 adet yeni aydınlatma direği kurulacak. Bu yatırımlar sayesinde hem enerji altyapısının güçlendirilmesi hem de yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.