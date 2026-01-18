GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyarbakır'a bakan onu görüyor: Uzaktan insana benziyor, bin 500 metre yüksekte bulundu
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'a bakan onu görüyor: Uzaktan insana benziyor, bin 500 metre yüksekte bulundu

Diyarbakır'a bakan onu görüyor: Uzaktan insana benziyor, bin 500 metre yüksekte bulundu

18.01.2026 - 11:45Güncellenme Tarihi:

Güneydoğu'nun Kapadokya'sı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Gelincik Dağı turizme kazandırılmayı bekliyor .

1Diyarbakır'a bakan onu görüyor: Uzaktan insana benziyor, bin 500 metre yüksekte bulundu

Güneydoğu Torosları'nın bir kolu olan Gelincik Dağı, ilçenin 4 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Doğal bir kaya yapısından oluşan dağ, doğaseverler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

2Diyarbakır'a bakan onu görüyor: Uzaktan insana benziyor, bin 500 metre yüksekte bulundu

Uzaktan bakıldığında, insan dizisi şeklinde taş yığınlarının bulunduğu dağ, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Bin 500 rakımda bulunan dağ, birçok yaban hayvanının yaşam alanı haline gelmiş durumda

3Diyarbakır'a bakan onu görüyor: Uzaktan insana benziyor, bin 500 metre yüksekte bulundu

İlçede vatandaşlar, Çermik Gelincik Dağı'nın, görsel olarak Kapadokya'dan farksız olmasına rağmen, turizm alanında hak ettiği değeri almadığını söyledi.

4Diyarbakır'a bakan onu görüyor: Uzaktan insana benziyor, bin 500 metre yüksekte bulundu

Her yıl binlerce insanın bu eşsiz doğal güzelliği görmek için ilçeye geldiğini belirten vatandaşlar, Gelincik Dağı'nın yeterli tanıtım yapılması, sosyal tesislerle Kapadokya ile yarışabilecek bir seviyeye gelebileceğini söyledi.

5Diyarbakır'a bakan onu görüyor: Uzaktan insana benziyor, bin 500 metre yüksekte bulundu

Paleolitik döneme ait, kaya üzerine kabartma resimlerin de yer aldığı dağ, doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.