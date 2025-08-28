Diyarbakır otogarında böylesi görülmedi! Esnaf başlattı mağdurlar sevindi

5

Askıda simit uygulaması yapmadığını belirten Doğan, "Arkadaşlar teklif etti. Yazı yazalım dediler kabul etmedim. Biz hayır için yapıyoruz. Mesela askıda simit yazarsak sadece vatandaşın askıda bıraktığı simit kadar dağıtım olur. Ama biz sınırsız bir şekilde simit, meyve suyu ve su veriyoruz. Otogar içerisinde ya da dışarıdan gelen 20-25 tane insanın gelmişliği var. Her birine kaç tane isterse veriyoruz. Bunun bütün finansmanını da Allah rızası için ben yapıyorum. Severek ve gururla bunu yapıyorum. Hiçbir insan Diyarbakır otogarında kesinlikle aç kalmasın. Ben buradan sesleniyorum kim olursa olsun, giyimi, kuşamı düzgün olsun isterse elinde 100 bin liralık cep telefonu da olsun yine de gelsin biz kendisine veririz. Bundan da gurur duyuyoruz. Gün içerisinde yaklaşık 30-40 arası simit veriyorum, ayrıca 30-40 tane de meyve suyu ve su veriyoruz'' diye konuştu.