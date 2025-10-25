Dicle Vadisi'nde görüntülenen 'Kızıl gerdanlı incir kuşu' Türkiye haritasını değiştirdi!

5

Ben vizörden çevreyi taradım ve ilk defa böyle pas rengi, kahverengiye yakın farklı bir kuş gördüm. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir kuştu. Ve ona odaklandım, fotoğraf ve videolarını çektim. Bunları Türkiye'deki yaban hayat fotoğrafçılarının, daha doğrusu ortino (kuş) fotoğrafçılarının çektiği fotoğrafları gönderdiği Trakus web sitesi var, orada işin ehli profesyonel arkadaşlar var.