Dicle nehri üzerinde 55 yıldır kelekle balık avlıyor! Her yerini avcunun içi gibi biliyor: Geleneksel yöntemler yerine bunu kullanıyor
Kaynak : AA
Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin tarihi ulaşım ve balıkçılık aracı olan "kelek" üzerindeki son temsilcilerden 67 yaşındaki Ali Malkoç, baba mesleği balıkçılığı 55 yıldır sürdürüyor. Geçmişte şişirilmiş hayvan tulumları, son dönemde ise araç lastikleri (şambrel) kullanılarak yapılan bu geleneksel sal üzerinde balık avlayan Malkoç, yakaladığı balıkları hem satıyor hem de dostlarıyla paylaşıyor.
"Kelek" üzerinde yıllardır balık tuttuğunu belirten Malkoç, şöyle konuştu:"Babam da balıkçılık yapardı, dedem ise daha çok avcılıkla uğraşırdı. Bu şekilde devam ettik, artık ne kadar sürer bilemiyorum. Yakaladığım balıkları bazen satıyorum, bazen komşulara, bazen de balığa gelen arkadaşlara veriyorum."
Balıkçılığın yanı sıra tarımla da uğraştığını anlatan Malkoç, asıl mesleğinin demircilik olduğunu, yaşı ilerlediği için artık demircilik işiyle uğraşmadığını belirtti.
Malkoç, "Dicle Nehri'nde hangi bölgelerin tehlikeli olduğunu iyi bilirim. Su seviyesi yükseldiğinde balık avlamam. Yasak dönemlerde kesinlikle balık tutmam çünkü her şeyin bir mevsimi vardır. Bazen küçük, bazen büyük balıklar çıkar. Birkaç bahçem var, fırsat buldukça onlarla da ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.