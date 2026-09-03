DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN! 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.



ÖSYM’nin güncel tercih takviminde DGS tercih işlemlerinin 3 Eylül saat 23.59’da sona ereceği belirtilirken yerleştirme sonuçları için kesin bir tarih yer almıyor.



Bu nedenle internette yer alan tahmini tarihler resmi sonuç tarihi olarak değerlendirilmemeli.



ÖSYM yerleştirme işlemlerini tamamladıktan sonra sonuçları kendi internet sitesi ve Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden duyuracak.