DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN! 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 DGS tercih işlemlerinde son gün geldi. ÖSYM’nin takvimine göre DGS tercihleri 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek. Tercihlerini tamamlayan adayların gündeminde ise bu kez yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih var. ÖSYM, 2026 DGS tercih sonuçları için henüz resmi bir tarih duyurmadı. Peki DGS tercihleri saat kaçta bitecek, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi ve sonuç sürecine ilişkin son durum...
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2026 Dikey Geçiş Sınavı tercih sürecinde sona gelindi. ÖSYM tarafından 27 Ağustos’ta başlatılan DGS tercih işlemleri bugün tamamlanacak. Ön lisans mezuniyetlerini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, tercihlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabiliyor.
Tercihlerin sona ermesiyle birlikte adayların gündemi de değişmeye başladı. Aramalarda artık “DGS tercihleri ne zaman bitiyor?” sorusunun yanında “DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu da öne çıkıyor.
DGS TERCİHLERİ BUGÜN SAAT KAÇTA BİTECEK?
2026-DGS tercih işlemleri 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.
ÖSYM’nin resmi tercih takvimine göre işlemler 27 Ağustos saat 10.30’da başladı.
Henüz tercih yapmayan veya mevcut tercihlerini değiştirmek isteyen adayların işlemlerini bugün saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebiliyor.
Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılabiliyor.
Tercihler yapılırken ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-DGS tercih kılavuzunda yer alan programlar, kontenjanlar, özel koşullar ve mezun olunan ön lisans alanına göre tercih edilebilecek lisans programlarının kontrol edilmesi gerekiyor.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?
2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.
ÖSYM’nin güncel tercih takviminde DGS tercih işlemlerinin 3 Eylül saat 23.59’da sona ereceği belirtilirken yerleştirme sonuçları için kesin bir tarih yer almıyor.
Bu nedenle internette yer alan tahmini tarihler resmi sonuç tarihi olarak değerlendirilmemeli.
ÖSYM yerleştirme işlemlerini tamamladıktan sonra sonuçları kendi internet sitesi ve Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden duyuracak.
DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
DGS yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak herhangi bir yükseköğretim programına yerleşip yerleşmediklerini öğrenebilecek.
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt takvimi de önem kazanacak.
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?
2026 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştı.
19 Temmuz’da yapılan sınavın ardından adaylar puan ve başarı sıralamalarını öğrenmiş, tercih süreci ise 27 Ağustos’ta başlamıştı.
Tercihlerin bugün sona ermesiyle 2026 DGS sürecinde sıradaki aşama yerleştirme sonuçları olacak.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINDAN SONRA NE OLACAK?
Yerleştirme sonuçlarında bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kayıt süreci başlayacak.
Kayıt tarihleri ve uygulanacak işlemler ÖSYM’nin yerleştirme duyurusunun ardından üniversiteler tarafından açıklanacak.
Adayların özellikle yerleştikleri üniversitenin duyurularını ve kayıt için istenen belgeleri takip etmesi gerekecek.
DGS EK TERCİHLER OLACAK MI?
DGS yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar bulunması halinde ÖSYM tarafından ek yerleştirme süreci başlatılabiliyor.
Ancak 2026 DGS ek tercih takvimiyle ilgili şu aşamada açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor.
İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar ve varsa ek tercih takvimi ayrıca duyurulacak.
2026 DGS TERCİHLERİ İÇİN SON SAAT 23.59
2026 DGS tercih süreci bugün tamamlanacak.
Adayların tercihlerini 3 Eylül saat 23.59’a kadar ÖSYM AİS üzerinden tamamlaması gerekiyor.
Tercih süresinin bitmesinin ardından gözler DGS yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. ÖSYM’nin sonuç tarihini açıklamasıyla birlikte adaylar yerleştirme durumlarını sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.