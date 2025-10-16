Dere yataklarından kasa kasa topluyorlar! Kilosu 80 TL'ye kadar çıkıyor! Faydaları saymakla bitmiyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
16.10.2025 - 13:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Erzincan’da dere yatakları ve ormanlık alanlardan özenle toplanan kızılcık, hem tadıyla hem de sağlığa olan faydalarıyla tezgahların en çok aranan ürünü haline geldi. C vitamini yönünden zengin içeriğiyle bağışıklığı güçlendiren kızılcık, enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi ve şifalı yapısıyla vatandaşların tercih ettiği doğal ürünler arasında yer alıyor.

Erzincan’da vatandaşlar tarafından dere yatakları ve ormanlık alanlarda toplanan kızılcık, tezgahlardaki yerini aldı.

İçerisinde birçok vitamini barındıran ve sonbahar ayıyla birlikte toplanmaya başlayan kızılcık, Erzincan’da tezgahlarda yerini almaya başladı. Özellikle kırsal kesimde vatandaşlar tarafından ormanlık alanlarda ve dere yataklarında toplanan kızılcığın kilosu, seyyar tezgahlarda kalitesine göre 50- 80 TL arasında satışa sunuluyor.

Kızılcık satışı yapan Ali Koç, vatandaşların kızılcığa ilgi gösterdiğini belirterek, "Kızılcığın içerisindeki zengin miktarda vitamin ve mineral özellikle çocuklarınızın gelişiminde büyük önem sağlamaktadır. Pazardan alarak yapabileceğiniz kızılcık şerbeti ile günlük kalsiyum, demir, bakır, magnezyum ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Bol miktarda C vitamini içeren kızılcık şerbeti evde yapabileceğiniz muhteşem bir içecektir. En çok idrar yolu enfeksiyonları için faydalı. Kansere karşı da koruyucu niteliktedir. Kızılcık, reçel, marmelat ve meyve suyu sanayi yönünden de önemli bir ham madde durumundadır" dedi.