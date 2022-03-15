Derbiden sonra sözü Fatih Terim'in kadro mühendisliğine getirdi! 'Bu adamın Taylan ve Berkan'dan hiçbir fazlası yok'

Ne var ki, bu kafayla, bu oyun yapısıyla, bu yanlış kadro tercihleriyle ilk dörde nasıl girecek ben de merak ediyorum! Bak Önder hocam, rakibinin hiçbir iddiası kalmasa da, derbi derbidir, ona göre takımını hazırlayacaksınız, ona göre oyun stratejisini belirleyeceksiniz, ona göre sahaya ideal onbirinizi süreceksiniz.