Definecilerin bulduğu antik kentte tarihi dönüm noktası: Sobesos’ta artık kazılar durmayacak!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Sobesos Antik Kenti kazıları, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne yükseltildi. Yeni statüyle birlikte kazıların daha kapsamlı, planlı ve uzun soluklu şekilde yürütülmesinin önü açılırken, çalışmaların yıl boyunca sürdürülebilmesi de mümkün hale geldi..



Kapadokya'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul edilen Sobesos'ta yürütülecek çalışmaların, bölgenin kültürel mirasının korunmasına, bilimsel araştırmalara ve kültür turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.Sobesos, kaçak kazıyla ortaya çıkarıldı.



Sobesos Antik Kenti'nin hikâyesi ise 2002'deki kaçak kazı ihbarıyla başladı. Şahinefendi köyü yakınlarında bir kayısı bahçesinde definecilerin yaptığı izinsiz kazının jandarmaya bildirilmesi üzerine Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan ilk araştırmalarda toprak altında bulunan renkli mozaiklerin ortaya çıkmasıyla aynı yıl kurtarma kazıları başlatıldı.