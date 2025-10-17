Defalarca dünya birincisi oldu! Kilosu 3 bin liradan kapış kapış satılıyor

3

Uzun ve yorucu uğraşlarla verilen emek, büyük sabırlarla beklenilen karakovan balında, bu yıl rekolte de kalitesi gibi yüksek. Bitlisli balcı Serdar Ersan, "Üç defa üst üste altın bal ödüllü karakovan balımızın hasadına başlamış bulunmaktayız. Bu ürünlerimiz bin yıllık geleneğimiz olan eski tip kil ve gübre karışımı kovanlarımızda üretilir. Bulunmuş olduğumuz yaylamızda 2 bin çeşit bitki bulunmaktadır. Bunların 200'ü endemik, yani yöreye has ve başka yerde bulunmayandır. Bu karakovan balımız ekim ve kasım aylarında hasat edilir ve en geç hasadı yapılan baldır. Geçen yıla nazaran bu yıl rekolteden oldukça memnunuz. Bütün üreticilerimize hayırlı bereketli bir sezon dilerim" dedi.