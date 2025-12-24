Dedesinden devraldı, dünyaya tanıtıyor: 12 ay yoğun talep görüyor

2

Görele Dondurması’nın ustalarından üçüncü kuşak üretici Şenol Avcı, dedesinden miras kalan bu mesleği bugünlere taşıdığını belirterek "Bu dondurma mesleği dedemden babama, babamdan da bana geçti. Bundan sonra dördüncü kuşak olarak oğlum sürdürecek. Yörede 'Köpük dondurması' olarak da bilinen bu dondurmanın geçmişte sadece düğün, bayram gibi özel günlerde yapılıyordu zamanla her gün satılarak ticari bir geleneğe dönüştü" dedi.