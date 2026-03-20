Dalında kalan o meyvenin kabuğu para basıyor! Bahçeden toplayıp soyuyorlar: Kilosu 65 TL'den satılıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDalında kalan o meyvenin kabuğu para basıyor! Bahçeden toplayıp soyuyorlar: Kilosu 65 TL'den satılıyor
20.03.2026 - 10:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde dalında kalan ve dökülen turunç ile limonlar, mahalleli kadınların ellerinde servete dönüşüyor. İmece usulü soyulan kabuklar kozmetik sektörü için 65 TL’den alıcı bulurken, meyvenin binbir emekle çıkarılan ekşisi ise tam 500 TL’den satılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde kadınlar, dalında kalan ve dökülen limon ile turunçların kabuklarını imece usulü soyarak değerlendiriyor.

Her yıl bahar ayında toplanarak meyvelerin kabuklarını soyan kadınlar, kuruttukları kabuklarla ve turunçtan elde ettikleri ekşi ile ev ekonomisine katkı sağlıyor.

70 yaşındaki Suzan Yıldırım, her yıl bu mesainin sürdüğünü belirterek, "Boş durmak olmaz. Komşularıma yardıma geldim. Oturduğumuz yerden kabukları soyuyoruz. Çok da bir zorluğu yok, bizler için uğraş oluyor" dedi.

Okul harçlığını limon ve turunç kabuklarından çıkardığını söyleyen Nimet Su Yiğenoğlu, "Babamla annemle birlikte tatilde aileme yardım ediyorum. 60-65 TL'ye alıcı buluyor. Ben de harçlığımı çıkarıyorum. Bahçelerden topluyoruz, soyuyoruz ve kuruyan kabukları satıyoruz" diye konuştu.

Bu yıl ürünün az olduğunu kaydeden Ahmet Yiğenoğlu ise, "Turunçların kabuğunu satıyoruz, hem de ekşisini çıkarıyoruz. Geçen sene çoktu, bu sene az. Kabuklar kozmetikte kullanılıyor, 60-65 TL'ye alınıyor. Ekşinin de kilosu 500 TL'den satılıyor. Elle tek tek sıkılıyor, zahmetli ama ek gelir çıkıyor" ifadelerini kullandı.

